На Харківщині майже на 30 % зросла кількість угонів авто

Харків. 11 травня. УНІАН. В Харківській області з початку року на 27,5% відсотків зросла кількість незаконних заволодінь транспортними засобами.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МНС України в Харківській області.

За даними ЦЗГ, на сьогодні до міліції надійшло 65 заяв, по яких порушені кримінальні справи. Співробітниками міліції розкрито 49 злочинів з числа скоєних цього року. В розшуку ще знаходиться 16 автівок.

«Як свідчить аналіз ситуації з угонами за останні п’ять років, частіше за все викрадають автомобілі «Жигулі» з об’єктів, що не охороняються - від житлових будинків, об’єктів торговельної мережі та розважальних закладів. Це відбувається в нічний час, – зазначив у коментарі начальник відділення розшуку ВДАІ з обслуговування міста Харкова міліції Олег ВИХЛЯЄВ.

За його словами, одним із профілактичних напрямків діяльності обласного Управління ДАІ щодо попередження викрадень автомобілів є сприяння встановленню на них протиугінних пристроїв, в тому числі обладнання високотехнологічної супутникової системи безпеки. Також з метою виявлення правопорушень при реалізації, переобладнанні, розукомплектуванні автомобілів співробітниками ДАІ спільно з працівниками міліції постійно проводяться спільні заходи на торговельних автомайданчиках.

Так, днями інспектори розшуку ДАІ, працівники Комінтернівського райвідділу міліції та представники ЗМІ провели профілактичні заходи на авторинку «Автоград», під час яких було виявлено ряд правопорушень - продаж автомобілів з вирізаними кустарним шляхом номерами агрегатів, відсутність документів на транспортні засоби та інші. За всіма виявленими фактами правоохоронними органами буде проведено додаткові перевірки, зазначив О.ВИХЛЯЄВ.