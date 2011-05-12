У Чугуєві від вибуху газового балону помер чоловік

Харків. 12 травня. УНІАН. На Харківщині внаслідок вибуху газового балону помер чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, вибух стався в місті Чугуєві 3 травня у дворі приватного будинку.

Внаслідок вибуху постраждали троє людей: чоловік, який використовував газовий балон не за призначенням та двоє випадкових перехожих (від вибуху балон вилетів за межі двору).

«Чоловік, який працював з газовим балоном, помер в лікарні. Порушена кримінальна справа за статтею 128 Кримінального кодексу України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження», – поінформував начальник Чугуївського районного відділу ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції Гаррі КЛЄРІНІ.