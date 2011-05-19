Відпускні освітянам Харківщини будуть виплачені в повному обсязі і вчасно – Добкін

12:17, 19 травня 2011
Харьків
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Губернатор контролюватиме процес

Харків. 19 травня. УНІАН. Відпускні та заробітна плата освітянам Харківщини будуть виплачені в повному обсязі та вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи чутки про затримку виплати відпускних і заробітної плати вчителям.

«Ніякої заборгованості із заробітної плати перед вчителями Харківської області не буде, відпускні будуть виплачені в повному обсязі та вчасно», - наголосив губернатор.

М.ДОБКІН наголосив, що коштів в області достатньо й підстав для відповідних чуток немає.

Губернатор також поінформував, що особисто контролюватиме процес виплати зарплат і видасть розпорядження про персональну відповідальність керівників за її невиплату чи затримку.

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