Відпускні освітянам Харківщини будуть виплачені в повному обсязі і вчасно – Добкін

Харків. 19 травня. УНІАН. Відпускні та заробітна плата освітянам Харківщини будуть виплачені в повному обсязі та вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи чутки про затримку виплати відпускних і заробітної плати вчителям.

«Ніякої заборгованості із заробітної плати перед вчителями Харківської області не буде, відпускні будуть виплачені в повному обсязі та вчасно», - наголосив губернатор.

М.ДОБКІН наголосив, що коштів в області достатньо й підстав для відповідних чуток немає.

Губернатор також поінформував, що особисто контролюватиме процес виплати зарплат і видасть розпорядження про персональну відповідальність керівників за її невиплату чи затримку.