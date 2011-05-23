ДТП в Просяному: п’ятеро людей потрапили до лікарні

Харків. 23 травня. УНІАН. Поблизу селища Просяне Нововодолазького району на 59 км автодороги Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта в результаті зіткнення двох «жигулів» постраждало п’ятеро осіб.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі облуправління ДАІ, всі постраждалі з переламами та закритими черепно-мозковими травмами були доправлені до місцевої лікарні.

Двоє постраждалих після надання медичної допомоги були відпущені на амбулаторне лікування.