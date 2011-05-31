Прокуратура все копає під завод Малишева

Харків. 31 травня. УНІАН. Прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно службових осіб державного підприємства «Завод ім. В. О. Малишева».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора Харківської області Володимира СУХОДУБОВА.

За його даними, під час перевірки додержання вимог земельного законодавства на ДП «Завод ім. В. О. Малишева» працівники прокуратури встановили, що земельний податок на ділянку, яка фактично використовувалася приватним пансіонатом, нараховувався та включався до податкового розрахунку заводу.

Внаслідок цього ДП «Завод ім. Малишева» заподіяно матеріальних збитків на суму майже 96 тис. грн.

В.СУХОДУБОВ зазначив, кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.