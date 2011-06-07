Каллен констатує, що Україна готова до Євро-2012 на 60-80%

Харків. 7 червня. УНІАН. Готовність України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року на сьогодні становить 70-80%.

Як повідомляє сайт Інформаційного центру Україна2012, таку оцінку дав операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН.

За його словами, найбільші питання викликає дорожньо-транспортна інфраструктура, оскільки стан доріг в Україні залишає бажати кращого.

«В Україні вже готові два стадіони, а ще два будуть готові в жовтні, готовність об’єктів становить 70-80%. Аеропорти готові на 60%. Складніше з дорогами. Робіт по них ще на 30-40 років», – зазначив директор Євро-2012.

М.КАЛЛЕН також додав, що не переживає за організацію турніру, до початку якого залишився рік. «Я впевнений, що люди, які приїдуть сюди, відкриють для себе Східну Європу, яку недостатньо знають. У Португалії, в 2004-му році, теж не все було ідеально, проте була святкова атмосфера», – наголосив М.КАЛЛЕН.

У свою чергу, прес-конференції в Баку президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ наголосив, що підготовка до фіналу Євро-2012 в Україні та Польщі йде за планом.

За його словами, всі ризики щодо готовності деяких об’єктів інфраструктури залишилися позаду. «Були побоювання щодо підготовки стадіонів в Україні – настала економічна криза, а після того політична ситуація була нестабільною. Тому було невелике гальмування в процесі. Але якщо українці продовжать працювати настільки ж старанно та могутньо, тоді жодних проблем не буде», – сказав М.ПЛАТІНІ.

Він також висловив впевненість в тому, що 2012 року в Україні та Польщі буде організовано яскраве свято футболу.

На знімках: (угорі) представники УЄФА Мартін КАЛЛЕН і Девід ТЕЙЛОР під час інспектування на стадіоні «Металіст»; (внизу) президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ у Харкові (з архіву сайту Kharkiv EURO).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

