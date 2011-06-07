Каллен констатує, що Україна готова до Євро-2012 на 60-80%

16:05, 07 червня 2011
Харьків
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З дорогами гірше…

Харків. 7 червня. УНІАН. Готовність України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року на сьогодні становить 70-80%.

Як повідомляє сайт Інформаційного центру Україна2012, таку оцінку дав операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЕН.

Девід Тейлор 61109

За його словами, найбільші питання викликає дорожньо-транспортна інфраструктура, оскільки стан доріг в Україні залишає бажати кращого.

«В Україні вже готові два стадіони, а ще два будуть готові в жовтні, готовність об’єктів становить 70-80%. Аеропорти готові на 60%. Складніше з дорогами. Робіт по них ще на 30-40 років», – зазначив директор Євро-2012.

Платіні 80410 Харків

М.КАЛЛЕН також додав, що не переживає за організацію турніру, до початку якого залишився рік. «Я впевнений, що люди, які приїдуть сюди, відкриють для себе Східну Європу, яку недостатньо знають. У Португалії, в 2004-му році, теж не все було ідеально, проте була святкова атмосфера», – наголосив М.КАЛЛЕН.

У свою чергу, прес-конференції в Баку президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ наголосив, що підготовка до фіналу Євро-2012 в Україні та Польщі йде за планом.

За його словами, всі ризики щодо готовності деяких об’єктів інфраструктури залишилися позаду. «Були побоювання щодо підготовки стадіонів в Україні – настала економічна криза, а після того політична ситуація була нестабільною. Тому було невелике гальмування в процесі. Але якщо українці продовжать працювати настільки ж старанно та могутньо, тоді жодних проблем не буде», – сказав М.ПЛАТІНІ.

Він також висловив впевненість в тому, що 2012 року в Україні та Польщі буде організовано яскраве свято футболу.

На знімках: (угорі) представники УЄФА Мартін КАЛЛЕН і Девід ТЕЙЛОР під час інспектування на стадіоні «Металіст»; (внизу) президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ у Харкові (з архіву сайту Kharkiv EURO).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА
 

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