Розпочав роботу офіційний сайт підготовки Харкова до Євро-2012

Харків. 7 червня. УНІАН. У рамках підготовки Харкова до Євро-2012 з червня почав свою роботу офіційний сайт «Харків - приймаюче місто УЄФА Євро-2012», повідомляє сайт Харківської міськради.

На сайті жителі та гості міста можуть дізнатися найостанніші новини підготовки до Євро-2012, отримати вичерпну інформацію про розміщення вболівальників, маршрути пересування по місту, фан-зону, волонтерів, подивитися фотографії міста, відео, а також отримати іншу важливу інформацію. На сайт можна потрапити через офіційний сайт Харківської міської ради.