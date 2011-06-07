Харківські журналісти дуже професійно виконують свою роботу - Добкін

Харків. 7 червня. УНІАН. Харківські журналісти дуже професійно виконують свою роботу.

Як повідомляє сайт ХОДА, про це зазначив у ефірі програми «Зворотній зв`язок» обласного державного радіо голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Сьогодні через відсутність опозиції на політичному фронті Харківської області саме журналісти виконують її роль, за що їм велика подяка, бо, мабуть, набагато важче було б налаштовувати людей на самовіддану роботу, якщо б не було жодної протидії. Без критики вже складно уявити наше сучасне суспільство, головне, щоб ця критика була конструктивною і вела до того, щоб ті, кого критикують, хотіли щось покращувати. А коли це критика без будь-яких фактів, критика заради критики, то вона так і залишається порожнім звуком», - сказав М.ДОБКІН.

Керівник області привітав усіх журналістів з професійним святом, побажав творчих успіхів та задоволення від своєї роботи.