Харківська область буде співпрацювати з Трнавським регіоном Словаччини

Харків. 9 червня. УНІАН. Харківська область планує підписати договір про співпрацю з Трнавським регіоном Словаччини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував у ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні Паволом ГАМЖИКОМ голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

«Словаччина, - сказав М.ДОБКІН., - є нашим добрим партнером. Ми готові до будь-якої співпраці з нею. Я сподіваюся, що до кінця року буде підписаний договір про єдиний економічний простір з країнами Європи. Для нас це дуже важливо, тому що це буде серйозним кроком на шляху до євроінтеграції». За його словами, тоді Україна зможе розмовляти на одній економічній мові з європейськими країнами.

Обговорюючи перспективи розвитку співробітництва М.ДОБКІН зазначив, що важливе значення для Харківщини та України в цілому має досвід Словаччини в проведенні економічних реформ, а також підтримка з боку Словацької Республіки на шляху України до європейської спільноти.

Як повідомив П.ГАМЖИК, у червні у Братиславі планується підписати договори про співпрацю між трьома областями України і трьома регіонами Словаччини, в тому числі між Харківським і Трнавським регіонами. За словами посла, договори планується підписати у присутності Президентів України та Словаччини.

«Ми разом зробимо крок вперед і будемо розвивати співпрацю. Наше посольство буде завжди надавати підтримку та допомогу у розвитку відносин між регіонами України та Словаччини», - наголосив П.ГАМЖИК.