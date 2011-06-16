Харківська облрада затвердила програму транскордонного співробітництва

Харків. 16 червня. УНІАН. Депутати Харківської облради сьогодні на сесії затвердили Програму розвитку транскордонного співробітництва Харківської області на 2011-2016 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Анатолій ПЕДЕШКО зазначив, що основною метою Програми є створення сучасної та стійкої системи взаємовигідних економічних, науково-технічних і культурних зв’язків області з регіонами сусідніх держав на основі європейських інструментів інтеграції та механізмів державно-приватного партнерства.



За його словами, реалізація Програми передбачає фінансування у розмірі 9,2 млн. грн., з яких 2,6 млн. грн. буде виділено з обласного бюджету та 6,6 млн. грн. – з незаборонених законодавством України інших джерел.

А.ПЕДЕШКО наголосив, що виконання Програми дозволить скористатися вигідним економічно-географічним положенням Харківської області для підвищення якості життя мешканців прилеглих до кордону територій.

В рамках Програми планується, зокрема, створити вертикально та горизонтально інтегровану систему транскордонного співробітництва в області, інструментарій для ефективної взаємодії з потенційними інвесторами, підготувати стратегію сталого розвитку єврорегіону «Слобожанщина» як інтегровану стратегію територіального розвитку 6 прикордонних районів Харківської та 6 районів Бєлгородської (Росія) областей.

Крім того, Програмою передбачено збільшити обсяги зовнішньоекономічної діяльності прикордонних територій, створити інтегровану систему управління охороною навколишнього природного середовища транскордонних річкових басейнів Лопань, Харків, Уди для забезпечення екологічної безпеки, підготувати концепцію системної інноваційної платформи «Geotechnopolis» уздовж вісі Харків – Бєлгород з метою формування транскордонної агломерації європейського типу та розпочати її проектне впровадження, створити систему транскордонного культурно-пізнавального, екологічного та сільського туризму тощо.

У ході обговорення депутати відмітили важливість реалізації Програми, зокрема, її необхідність для підприємств, які здійснюють експортно-імпортні операції з Росією.