У Старокримському водосховищі залишилось лише 15% запасів.

Кремль придумав нову "стратегію", щоб вирішити проблеми з водопостачанням на окупованій ним частині Донецької області.

Про це розповіли у Центрі національного спротиву. "У Кремля нова стратегія розв'язання проблеми з водопостачанням на тимчасово окуповану територію Донеччини. Попри катастрофічну ситуацію з водою, окупанти вигадали "стратегію" - чекати дощів восени та взимку", - йдеться у повідомленні.

За даними центру, у Старокримському водосховищі, яке знаходиться у Донецькій області та використовується для водопостачання Маріуполя, залишилось лише 15% запасів. Зокрема, замість 45 млн тонн зараз - 7 млн. Крім того, обміліли ще дев’ять водосховищ, пересихають колодязі та свердловини.

"Кремль вкотре доводить - мешканців тимчасово окупованих територій прирікають на виживання, поки Москва займається лише вивезенням ресурсів і пропагандистськими картинками. Вирішити кризу можна тільки після деокупації", - наголосили у Центрі національного спротиву.

Водопостачання на Донбасі

Як писав УНІАН, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко неодноразово заявляв про те, що в окупованому Донецьку та у Донецькій області серйозні проблеми з водопостачанням - природні водоймища висихають буквально на очах. Він також розповідав, що окупаційна влада планує "перекинути" Павлопільське водосховище, що призведе до остаточної руйнації гідросистеми Приазов'я. Павлопільське водосховище по суті - дамба на річці Кальміус, яка тягнеться через всю Донецьку область та живить прісною водою Азовське море. Воно є частиною зрощення та залишків гідросистеми регіону. Спуск водосховища призведе до результату з водопостачанням подібному тому, що стався через теракт на греблі Каховської ГЕС.

