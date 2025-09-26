Експерти МАГАТЕ помітили над атомною станцією на Миколаївщині 22 дрони.

У ніч на 25 вересня у 800 метрах від Південноукраїнської атомної електростанції впав та вибухнув дрон, повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Дрони знову літають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент не призвів до пошкодження самої Південноукраїнської АЕС. Наступного разу нам може не так пощастити", - зазначив гендиректор організації.

Зазначається, що експерти МАГАТЕ отримали повідомлення від персоналу станції, що в зоні спостереження було помічено 22 безпілотника, деякі з яких наблизилися до станції на відстань до півкілометра.

Відео дня

"Зі свого місця проживання поблизу станції члени команди МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи близько 01:00 за місцевим часом. І сьогодні (25 вересня, - УНІАН) вони відвідали місце падіння одного з безпілотників, де побачили воронку розміром чотири квадратних метри на поверхні і глибиною близько одного метра", - йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ.

За даними експертів організації, уламки пошкодили металеві конструкції поблизу станції, а автомобілі, що стояли поруч із зоною падіння, залишилися без скла.

Також було пошкоджено регіональну лінію електропередач напругою 150 кіловольт. Зазначається, що вона не була з'єднана з АЕС, і безпосереднього впливу на ядерну безпеку не було.

Атаки Росії на українські АЕС - голловні новини

Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України, зокрема і атомні станції. Зокрема, в ніч на 9 квітня неподалік від Південноукраїнської АЕС зафіксували вісім дронів.

У лютому 2025 року російський безпілотник влучив у конструкцію Арки над четертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, пошкодивши обшивку та систему кранів.

17 листопада 2024 року внаслідок російських атак було пошкоджено підстанції, що обслуговують три АЕС, що стало однією з причин запровадження екстрених відключень електроенергії.

