У районі аварії повністю зупинено рух поїздів.

В Смоленській області Росії внаслідок зіткнення вантажного поїзда і вантажівки 18 вагонів з бензином зійшли з рейок, на місці аварії спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомила Московська залізниця в Telegram, аварія сталася о 7:26 ранку недалеко від кордону з Білоруссю. Повідомляється, що водій вантажного автомобіля виїхав на залізничний переїзд перед потягом.

"Машиніст поїзда застосував екстрене гальмування, але відстань була недостатньою і зіткнення уникнути не вдалося. В результаті події з рейок зійшли, за попередньою інформацією, локомотив і 18 вагонів з бензином з подальшим загорянням вантажу", - деталізуєвться у повідомленні.

В результаті зіткнення машиніст і помічник машиніста отримали травми середньої тяжкості. За попередніми даними, водій фури загинув.

Рух поїздів в районі аварії зупинено. Аварія сталася "в районі станції Рижикове".

Раніше ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий пояснював важливість ураження залізничних об'єктів вглибині Росії. Він тоді пояснював, що до Уралу і ще далі у росіян залізниця не така розгалужена як у європейській частині, і ураження залізничних об'єктів може суттєво сповільняти логістичні вузли для російської армії.

