Українці масово не сплачують комуналку: кількість боржників досягла рекорду

З початку повномасштабної війни загальне число боргів зросло в півтора раза.

Українці накопичили рекордні борги за комунальні послуги. Станом на середину вересня, кількість боржників сягнула 788 тисяч, що на 13% більше порівняно з липнем 2024 року, коли проводились попередні заміри. Про це повідомляє Опендатабот.

Сумарне число виконавчих проваджень, відкритих через борги за комуналку, становить 788 507, що у півтора раза більше, ніж на початку повномасштабної війни і більш ніж удвічі перевищує показник січня 2021 року.

Найбільше боржників у прифронтових регіонах. У відсотковому співвідношенні це Дніпропетровщина – 19%, Харківщина – 16%, Донеччина – 10%, Полтавщина та Запорізька область – 7%.

Відео дня

Згідно зі статистикою, найчастіше українці мають борги за теплопостачання та воду. Це 42% і 21% відкритих проваджень відповідно. Далі йдуть житлове обслуговування, енергопостачання та газ.

Щодо віку, то найбільш злісними неплатниками за комунальні послуги є люди у віці 46-60 років – їх 38%. Далі з майже однаковими показниками йдуть групи 36-45 років та старші за 60 років – 25%. Проти жінок відкрито більше проваджень, ніж проти чоловіків – це 56% проти 44%.

Комунальні послуги в Україні - головні новини

З середини жовтня в Україні має розпочатися опалювальний сезон. Ціни на тепло під час війни підвищувати не будуть, проте тариф на опалення в кожному регіоні має свою специфіку.

В той же час частині українців не загрожують виконавчі провадження через борги – для них комунальні послуги будуть повністю безкоштовними.

Вас також можуть зацікавити новини: