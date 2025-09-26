В Україні не відключатимуть світло та газ за борги: кого це торкнеться

Також напрацьовується рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання.

Для стабільного проходження опалювального сезону уряд готує мораторій на відключення світла на газу у прифронтових громадах за борги.

Як зазначила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, постачання світла і газу має бути безперебійним, тому відключення за борги, які накопичилися під час воєнного стану, неприпустимо.

За словами віце-прем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, окремо напрацьовується комплексне рішення щодо компенсації різниці в тарифах на теплопостачання.

"Стабільне проходження опалювального сезону для територій, які щодня під обстрілами – це про стійкість громад у надскладних умовах. Ми готуємо рішення, які дозволять людям бути впевненими, що тепло й світло залишаться доступними навіть у цих реаліях", – сказав Кулеба.

Він також зазначив, що у співпраці з громадами та регіонами розвивається мережа розподіленої генерації, і особливий акцент зроблено на прифронтових територіях. За його словами, в Україні вже змонтовано і готово до роботи 190 когенераційних установок та 134 блочно-модульні котельні - це близько 700 МВт реальних потужностей.

"Загалом по країні до зими підготовлено понад 129 тисяч житлових будинків. Завершуються роботи з підготовки об’єктів соціальної інфраструктури, теплових мереж, котелень і теплових пунктів. Стан готовності по основних секторах перевищує 90%", - повідомив міністр.

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, Україна входить у новий опалювальний сезон із певними вразливостями. Слабким місцем у цьому сезоні може стати замалий рівень запасів газу та зволікання місцевих теплокомуненерго.

Як писав УНІАН, початок опалювального сезону 2025-2026 очікується приблизно в середині жовтня, але все залежить від погодних умов. Зокрема, згідно із законодавством, тепло дають, коли протягом трьох діб поспіль середньодобова температура становить вісім градусів або нижче.

