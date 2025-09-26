OpenAI запускає 'заміну соцмереж': як працює нова функція ChatGPT Pulse

Чат-бот самостійно проводитиме дослідження і надсилатиме персоналізовані картки з потрібною інформацією.

OpenAI оголосила про реліз Pulse – нового режиму ШІ-агента в чат-боті ChatGPT, який може діяти автономно. Щоранку він формуватиме для користувачів персоналізовані картки з потрібною інформацією.

Як пояснюють автори, сервіс працюватиме, поки людина спить. Система збирає добірку з п'яти-десяти коротких зведень у вигляді карток із текстом та ілюстраціями. Кожну картку можна розкрити для докладного звіту або уточнити деталі прямо в діалозі з ChatGPT.

Теми дайджесту варіюються: від загальних – наприклад, спортивних новин, – до персоналізованих. Pulse використовує підключені сервіси на кшталт Google Calendar і Gmail для сортування листів і складання розкладу, а також враховує інтереси користувача через пам'ять ChatGPT.

Pulse не намагається затягнути користувача в нескінченний скролінг. Навпаки – після пари-трійки карток він завершує добірку повідомленням "На сьогодні все". Такий підхід в OpenAI називають принциповою відмінністю від соцмереж: замість нескінченної стрічки соцмереж компанія прагне закріпити звичку починати день саме з ChatGPT, а не з соцмереж або новинних додатків.

Запуск ChatGPT Pulse – це частина масштабного проєктe OpenAI зі створення повноцінних ШІ-асистентів, які працюють самостійно, а не просто чат-бота для відповідей на запити.

Поки що ChatGPT Pulse доступний тільки Pro-підписникам і тільки в мобільному застосунку. У майбутньому доступ мають дати Plus-підписникам і, можливо, безкоштовним користувачам.

Раніше цього місяця OpenAI випустила розумний ШІ, який сам аналізує і пише код. Нова версія GPT-5-Codex оптимізована для вирішення складних завдань з динамічним розподілом часу на виконання.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

