Завдяки цьому міста Трапані та Марсала будуть з'єднані з дев'ятьма країнами.

Ірландський бюджетний перевізник Ryanair оголосив про відкриття нової бази в Трапані-Марсалі (острів Сицилія, Італія) із січня 2026 року.

Як зазначається на сайті лоукостера, це пов'язано з рішенням влади регіону скасувати муніципальний податок у невеликих аеропортах Сицилії. Таким чином Трапані-Марсала стане третьою сицилійською базою Ryanair (і 20-ю в Італії).

У Ryanair заявляють, що вкладуть у розвиток нової бази 200 мільйонів доларів, що дасть змогу запустити 23 нових маршрути (включно з 11 новими на основні європейські напрямки – Баден-Баден, Барі, Братислава, Борнмут, Брюссель, Катовіце, Лондон, Пескара, Саарбрюккен, Стокгольм та Верона) і додати +260 тисяч (+25%) додаткових пасажирських місць.

Відео дня

Таким чином аеропорт у Трапані буде з'єднаний з дев'ятьма країнами, включно з Польщею, Іспанією, Швецією та Великою Британією, уточнив генеральний директор Ryanair Едді Вілсон.

Водночас в авіакомпанії закликали владу Сицилії також скасувати муніципальний податок у великих аеропортах острова (Катанія і Палермо), що "дасть змогу збільшити їхню пропускну спроможність, залучити нові маршрути і забезпечити цілорічне авіасполучення".

Загалом, за словами Вілсона, Ryanair готова інвестувати 4 мільярди доларів в Італію, що дасть змогу запустити понад 250 нових маршрутів.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН, раніше ірландський лоукостер оголосив остаточну дату повного переходу на цифрові посадкові талони – це станеться вже в середині листопада 2025 року.

Водночас Ryanair вирішив скоротити свою присутність у низці країн Європи, де, на думку керівництва компанії, стягуються занадто високі податки й аеропортові збори. Зокрема, під удар потрапили Іспанія, Австрія та Німеччина.

Паралельно авіакомпанія зробить акцент на країни з більш вигідними умовами обслуговування в аеропортах. Крім згаданої вище Італії, Ryanair готується частіше літати в Португалію, Албанію, Швецію та Угорщину.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.