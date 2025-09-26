Наразі Сили оборони України звільнили приблизно 360 квадратних кілометрів в районі Добропілля, розповів Головком.

Під час літнього наступу РФ планувала створити буферну зону в Харківській та Сумській областях, захопити Покровську агломерацію, вийти на кордони Донецької області, захопити низку територій в Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях. Як передає кореспондент УНІАН, про це Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський сказав на зустрічі з журналістами.

Втім, як зазначив Головком, завдяки продуманим діям українських командирів, плани РФ не були реалізовані. Також Сирський зазначив, що з початку літа РФ перейшла до нової тактики "тисячі порізів". Вона полягає в тому, що РФ застосовує невеликі штурмові групи по 4-6 військових одночасно на багатьох ділянках. Ці групи повинні наступати під рельєфом місцевості та проникати на територію України.

"Фактично така ситуація скалася на Добропільському напрямку, де противник силами 8-ї та 51-ї загальновійськових армій, 68‑го армійського корпусу приступив до втілення цієї тактики на практиці. Після низки важких боїв на Покровському напрямку, на напрямку міста Мирноград та в районі селища Новоекономічного бойові дії поступово зміщувалися на північ. Противник, розтягуючи наш фронт і маючи суттєву перевагу в силах і засобах, силами переважно бригад 51‑ї армії й передових батальйонів, зміг просунутися окремими групами на глибину від 12 до 20 км", – сказав Сирський.

Відео дня

Головком додав, що Україна передбачила цей план ворога і перекинула додаткові війська в цей район. Метою Сил оборони було відрізати угруповання ворога по бар’єрному рубежу — річці Казенний Торець.

"Таким чином ті підрозділи ворога, які просунулися в глибину, опинились у своєрідному "мішку".Одночасно ми закрили цей рубіж діями наших підрозділів Десантно-штурмових військ на зустрічних напрямках із півночі й півдня. Ворог опинився в пастці. Зараз фактично відбувається його знищення. Територія, яка була звільнена, на сьогодні становить 168 кв. км, зачищено від диверсійних груп – близько 182 кв. км", – додав Сирський.

За словами Сирського, РФ перекинула з Сумського спершу на Новопавлівський чотири бригади та один полк морпіхів. Однак на тлі контрнаступу Сил оборони РФ відмовилися від наступу на Новопавлівському напрямку та перекинули морську піхоту на Добропільський.

"Щодня ми знищуємо там, за різними оцінками, по 200 і більше військовослужбовців ворога. Звичайно, ця ситуація матиме подальший розвиток. Я передбачаю, що ворог і надалі застосовуватиме резерви, переміщуючи їх", – сказав Сирський.

Ситуація на фронті: важливі новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що групі росіян зафіксували на схід від Дронівки на Сіверському напрямку. Експерти зазначають, що цю групу було ліквідовано. Втім, РФ й надалі намагатиметься просочуватися у цьому напрямку.

На думку ветерана АТО Євгена Дикого, Україна наразі немає достатньої кількості сил та засобів, аби розпочати контрнаступальну операцію. Він зазначив, що Україні "ледь вистачає сил тримати оборону". Водночас він зазначив, що минулий контрнаступ Сил оборони дуже дорого коштував Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: