Німеччина має інтерес до співпраці у сільському господарстві на сході України

Харків. 20 червня. УНІАН. Німеччина зацікавлена у співпраці зі східними областями України у сфері сільського господарства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив у ході урочистого відкриття українсько-німецького агропромислового форуму AgroInternational 2011 Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку Клаус ЦІЛЛІКЕНС.

Він повідомив, що конференція організована для того, щоб залучити до роботи бізнесменів, організувати і покращити співпрацю між Німеччиною та східними регіонами України.

«Для мене, як Генерального консула, в консульський округ якого входять східні області України, дуже важливо звернути увагу німецького та українського бізнесу на цей регіон», - сказав Клаус ЦІЛЛІКЕНС.

«Є багато речей, - додав консул, - які потрібно вирішувати, але що стосується бізнесу, я вважаю, що потрібно охопити всі регіони, і особливо важливим у цьому сенсі мені бачиться співробітництво в галузі сільського господарства. Я дуже радий тому, що так багато людей прийняли запрошення і прийшли сюди, і особливо радий, що приїхали представники багатьох німецьких фірм. Я переконаний в тому, що у вас сьогодні буде дуже цікавий день, що у вас буде можливість обмінятися думками і провести дуже цікаві переговори. Німеччина позиціонує себе важливим партнером України».

Як повідомляв УНІАН, українсько-німецький агропромислового форум «AgroInternational 2011» організований Агропромисловою групою «Агротрейд» та Генеральним консульством Федеративної Республіки Німеччина у місті Донецьк за підтримки Харківської облдержадміністрації. Метою проведення заходу є знайомство з передовими методами і технологіями вирощування, збору, зберігання та переробки сільськогосподарських культур, представлення новітніх розробок провідних виробників сільськогосподарської техніки, обмін досвідом, укріплення ділових зв’язків між українськими та німецькими представниками. «AgroInternational 2011» пройшов у приміщенні Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. В церемонії урочистого відкриття форуму взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку Клаус ЦІЛЛІКЕНС та Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян ГРАНАТ.