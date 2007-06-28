Влада і громадськість Харкова розходяться в поглядах на реформування ЖКГ

Міські власті Харкова не переконали громадськість в тому, що не втратять контролю над підприємствами комунального господарства після передачі їх в концесію.

Про це повідомляють “Подробності. Ua”.

Так, за словами мера Харкова Михайла Добкіна, приватні компанії не зможуть впливати на тарифну політику в галузі. «Виключно право закріплене законом України змінювати тарифи належить сесії міськради. Ніколи жоден концесіонер не має самостійного права або збільшити тариф, або зменшити тариф», - відзначив мер в Харкові в ході засідання міжкомітетно-урядової робочої групи з питань реформування ЖКГ.

Він також спростував звинувачення в тому, що концесія продовжиться 49 років, внаслідок чого місто одержить назад недієздатну інфраструктуру.

Водночас, представники громадських організацій впевнені, що концесія приватному підприємству створить монополію на ринку послуг. За словами голови громадської організації «Харків`янин» Владислава Протаса, під час підготовки даного рішення було проігноровано думку громадськості. «Мерія заявила про необхідність концесії, не проконсультувавшись з людьми. Суспільних слухань не провели, а уряду це презентували як вже готову програму», - відзначив В.Протас. Він вважає, що для мотивації підвищення тарифів, використовуючи світовий досвід, необхідно провести масштабну інформаційну кампанію.

«У США, перш ніж підвищити тариф на 2-3 центи, проводиться не менше року інформаційна кампанія, в результаті якої люди знають всі за і проти», - підкреслив В.Протас.

Головуючий на засіданні робочої групи віце-прем`єр-міністр Володимир Рибак відзначив, що є прихильником концесії, проте поки тільки як експерименту. «Гірше, ніж є зараз, в харківському комунальному господарстві вже не буде. Тут є бажання таке, ми говоримо «так». Але це не означає, що ми говоритимемо всім: «Йдіть цим шляхом». Цього робити не потрібно», - підкреслив віце-прем`єр.

Зі свого боку, член робочої групи, заступник міністра юстиції Інна Богословська відзначила, що концесія потребує постійного контролю громадськості. «У договорі концесії обов`язково повинно бути прямо закладене право для громадських організацій, будинкових співтовариств переглянути договір», - вважає вона.

Нагадаємо, що раніше в Харкові було створено КП «Житлкомсервіс», яке виконує функцію єдиного замовника комунальних послуг у п`яти профільних КП замість ЖЕКів. Ці КП планується передати в концесію приватним компаніям для поліпшення якості надання комунальних послуг. Після цього «Харків`янин» зібрала більше 36 тис. підписів жителів міста проти проведення такого експерименту. Зокрема, харків`яни відзначали неможливість вирішувати проблеми через гарячу лінію «Житлкомсервісу», відсутність єдиного центру ухвалення рішень щодо виконання заявок громадян.