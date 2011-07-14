Для підприємців проведуть тренінги з відкриття інноваційного бізнесу - Сапронов

Харків. 14 липня. УНІАН. Для підприємців проведуть тренінги з відкриття інноваційного бізнесу.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«В Україні інноваційний розвиток економіки є пріоритетним на загальнодержавному та регіональному рівнях. Харківщина - один регіонів, які володіють потужним науково-технологічному потенціалом. Зараз нам необхідно сконцентрувати цей потенціал і докласти максимум зусиль для стимулювання інноваційної активності підприємців», - сказав Ю.САПРОНОВ

За його словами, очікуваним результатом розвитку інноваційного та новаторського підприємництва стане створення в області діючої інфраструктури для промислового впровадження наукових розробок.

«Ухвалена нещодавно Програма сприяння розвитку малому підприємництву в Харківській області на 2011-2015 роки визначить пріоритетні напрями інноваційного розвитку та список найбільш перспективних підприємств. Для залучення підприємців до інноваційного процесу ми також плануємо провести для них тренінги з тематики «Комерціалізація наукових розробок», «Інформаційні технології в бізнесі», «Як почати інноваційний бізнес», - повідомив заступник керівника області.