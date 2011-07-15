Харківщині потрібен великий ринок з оптової торгівлі овочами та фруктами - Сапронов

Харків. 15 липня. УНІАН. Пріоритетним напрямком розвитку в регіоні ринків сільськогосподарської продукції є створення умов для продажу цієї продукції безпосередніми виробниками.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

За його словами, досвід останніх років у цій сфері дає можливість зробити висновок про зловживання і наявність проблем, які призводять до серйозних наслідків.

«Відсутність налагодженої системи руху товару за схемою «виробник - споживач» створило умови для виникнення величезної кількості посередників і контролерів, яким виробник платить своєрідний «корупційний» податок, внаслідок чого споживач отримує сільськогосподарську продукцію за підвищеними цінами», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«Ще одним наслідком цього факту, - додав він, - є перетворення продовольчих ринків у змішані ринки, на яких постійно зменшується площа, відведена під торгівлю тільки продуктами харчування. Такий хаотичний розвиток, підкріплений недостатнім матеріально-технічним станом обладнання, призводить до антисанітарії та виникнення стихійних ринків».

Ю.САПРОНОВ повідомив, що на сьогодні в області розглядається проект будівництва великого ринку з оптової торгівлі овочами та фруктами. На його думку, це «здешевить для харків`ян даний вид сільськогосподарської продукції».