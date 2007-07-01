Підприємства
ВАТ "Харківський тракторний завод"
61007 Харків, пр. Московський, 275. Тел.: +38 (057) 95-77-78.
Державне підприємство ”Завод ім. Малишева”
61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 739-30-09.
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство
61023 Харків, вул. Сумська, 134. Тел.: +38 (057) 700-34-39.
Харківське КБ з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ)
61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 757-41-45.
Харківське конструкторське бюро з двигунобудування (ХКБД)
61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 737-88-01.
ВАТ "Турбоатом"
61007 Харків, пр. Московський, 164. Тел.: АТС: +38 (057) 90-24-50.
ВАТ "Хартрон"
61070 Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Тел.: +38 (057) 760-31-80.
Державне підприємство "Завод "Електроважмаш"
61055, пр. Московський, 299. Тел.: +38 (057) 93-51-44.
Державне науково-виробниче підприємство "Об`єднання "Комунар"
61068 Харків, вул. Рудика, 1. Тел.: +38 (057) 315-01-98.
Машинобудівне підприємство "Завод ФЕД"
61023 Харків, вул. Сумська, 132. Тел.: +38 (057) 707-04-80.