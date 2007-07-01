Підприємства

ВАТ "Харківський тракторний завод" 61007 Харків, пр. Московський, 275. Тел.: +38 (057) 95-77-78. Державне підприємство ”Завод ім. Малишева” 61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 739-30-09. Харківське державне авіаційне виробниче підприємство 61023 Харків, вул. Сумська, 134. Тел.: +38 (057) 700-34-39. Харківське КБ з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) 61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 757-41-45. Харківське конструкторське бюро з двигунобудування (ХКБД) 61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 737-88-01. ВАТ "Турбоатом" 61007 Харків, пр. Московський, 164. Тел.: АТС: +38 (057) 90-24-50. ВАТ "Хартрон" 61070 Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Тел.: +38 (057) 760-31-80. Державне підприємство "Завод "Електроважмаш" 61055, пр. Московський, 299. Тел.: +38 (057) 93-51-44. Державне науково-виробниче підприємство "Об`єднання "Комунар" 61068 Харків, вул. Рудика, 1. Тел.: +38 (057) 315-01-98. Машинобудівне підприємство "Завод ФЕД" 61023 Харків, вул. Сумська, 132. Тел.: +38 (057) 707-04-80.

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