Підприємства

20:33, 01 липня 2007
Харьків
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ВАТ "Харківський тракторний завод"

61007 Харків, пр. Московський, 275. Тел.:  +38 (057) 95-77-78.

Державне підприємство ”Завод ім. Малишева”

61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 739-30-09.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

61023 Харків, вул. Сумська, 134. Тел.: +38 (057) 700-34-39.

Харківське КБ з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ)

61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 757-41-45.

Харківське конструкторське бюро з двигунобудування (ХКБД)

61001 Харків, вул. Плеханівська, 126. Довідка: +38 (057) 737-88-01.

ВАТ "Турбоатом"

61007 Харків, пр. Московський, 164. Тел.: АТС: +38 (057) 90-24-50.

ВАТ "Хартрон"

61070 Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Тел.: +38 (057)  760-31-80.

Державне підприємство "Завод "Електроважмаш"

61055, пр. Московський, 299. Тел.: +38 (057)  93-51-44.

Державне науково-виробниче підприємство "Об`єднання "Комунар"

61068 Харків, вул. Рудика, 1. Тел.: +38 (057) 315-01-98.

Машинобудівне підприємство "Завод ФЕД"

61023 Харків, вул. Сумська, 132. Тел.: +38 (057) 707-04-80.

 

 

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