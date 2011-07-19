Мусієнко розкаже, що відбувається в лісах

Харків. 19 липня. УНІАН. 20 липня о 13.00 у Харківському прес - клубі (вул. Мироносицька, 42, ННЦ «Метрологія» к.210) відбудеться прес-конференція начальника Держуправління лісового та мисливського господарства в Харківській області Сергія МУСІЄНКА.

Теми для обговорення: електронний облік деревини з’явиться у харківських лісах до кінця року; пожежонебезпечний стан в лісових масивах Харківщини: загальна кількість лісових пожеж, які сталися від початку року та заходи облуправління з протидії лісовим пожежам, електронна карта лісів; оперативна інформація про наявність незаконних рубок в лісах області та інші.