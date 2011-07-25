Аеропорт «Харків» під час Євро-2012 на 1 пасажира витрачатиме 1 хвилину

Харків. 25 липня. УНІАН. У період проведення Євро-2012 потужності Міжнародного аеропорту «Харків» дозволять звести час обслуговування одного пасажира до 1 хвилини.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

За словами заступника директора з авіаційної безпеки МА «Харків» Сергія МАКОЦЕБИ, для забезпечення такої норми обслуговування пасажирів у терміналах аеропорту будуть розгорнуті 25 пунктів контролю авіаційної безпеки.

«Розрахунки та проведене тестування підтверджують, що планову пропускну спроможність наш аеропорт готовий забезпечити», - заявив С.МАКОЦЕБА.

Він наголосив, що сьогодні одним з пріоритетів підготовки цього об`єкта до Євро-2012 є саме забезпечення безпеки.

Зокрема, з урахуванням специфіки заходу здійснюється перепроектування робочих процесів аеропорту в питаннях розділення потоків пасажирів. «У разі проведення в Харкові матчу команд - принципових суперників, уболівальники однієї з команд (наприклад, Англії) підуть через працюючий уже зазраз новий пасажирський термінал, а уболівальники другої (скажімо, Іспанії) - через тимчасовий термінал. Ну, а цільові групи («сім`ю») УЄФА та інших VIP-пассажирів пропускатимемо через «старий» аеровокзал. Таким чином, ми зводимо до можливого мінімуму вірогідність зіткнень фанів», - зазначив С.МАКОЦЕБА.

Крім того, нововведення торкнутися і системи реєстрації пасажирів. Уболівальники будуть в своїй країні реєструватимуться, а також отримувати посадочні талони на зворотний виліт з Харкова. Це серйозно прискорить реєстрацію і підвищить пропускну спроможність аеропорту. Специфіка пасажиропотоку в період проведення турніру відбивається і на виборі устаткування догляду. «Перед матчем уболівальники «піково» прилітають (близько 100 літаків), а після матчу протягом 10-12 годин вони інтенсивно відлітають. Крім того, футбольні фани, які летять на матч, як правило, не везуть великий багаж - тільки ручну поклажу. Виходячи з цього ми й підбираємо інтроскопи та інше доглядове устаткування», - сказав С.МАКОЦЕБА.

Практично всі робочі процеси, які здійснюватимуться в аеропорту (реєстрація пасажирів, ситуація на паркінгах на привокзальній площі, вестибюль, всі етапи контролю) проходитимуть «під запис». Причому мовиться не лише про відеозапис, але й про аудіозапис розмов. Для цього Міжнародний аеропорт «Харкова» прибдає понад 100 камер фірми Bosch. Крім того, буде закуплене устаткування для забезпечення контролю периметра аеропорту. Мова йде про камери та сигнальні системи, що дозволяють оперативно реагувати на об`єкти незаконного проникнення.

«В період проведення Євро-2012 в аеропорту чергуватиме підрозділ внутрішніх військ - для цього готується спеціальна ухвала Кабінету міністрів України. Внутрішні війська візьмуть під охорону КПП, увійдуть до підрозділів охорони, створять групи реагування. Що ж до лінійного відділу міліції в аеропорту Харків, то на час проведення турніру ним теж будуть виділені значні сили і засоби для того, щоб вирішити всі відповідні завдання на гідному рівні», - підкреслює С.МАКОЦЕБА.

Довідкова УНАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з найважливіших об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються в рамках підготовки до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 р. Реконструкція об’єкта проводиться у форматі приватно-державного партнерства. Модернізація аеровокзального комплексу (включаючи будівництво двох нових терміналів) і впорядкування прилеглої території здійснюється за рахунок інвестицій Олександра Ярославського і силами групи DCH. Реконструкція аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової злітно-посадокової смуги, фінансується за рахунок коштів державного бюджету України.

Група компаній DCH - інтегроване об`єднання компаній, що має в своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. Бенефіціар - Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012. Вклав у підготовку міста до турніру понад 250 млн. дол.