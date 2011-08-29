Результати 8-го туру Чемпіонату України з футболу
Наступний тур 9 - 11 вересня
Харків. 29 серпня. УНІАН. Завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу
Дніпро - Динамо 0:4 (Попов 24, Мілевський 25, Ярмоленко 47, 70)
Іллічівець - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомін 83 - Янузі 63)
Чорноморець - Шахтар 2:2 (Бурдужан 5, 89 - Жадсон 25, Мхітарян 85)
Карпати - Металіст 1:2 (Маркес 83 - Шавьєр 31, Дєвіч 89)
Нагадаємо, що раніше зіграли
Кривбас - Зоря 2:1
Арсенал - Таврія 2:3
Металург - Олександрія 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Іванко 83 - Сидоренко 28)
Волинь - Оболонь (Майкон 44 - Тимченко 12)
***
Матчі 9-го туру відбудуться
9 вересня
Олександрія (7) - Карпати (5)
Таврія (14) - Кривбас (13)
10 вересня
Ворскла (11) - Чорноморець (5)
Шахтар (20) - Волинь (12)
Металіст (18) - Арсенал (12)
11 вересня
Зоря (7) - Дніпро (9)
Оболонь (4) - Металург (7)
Динамо (20) - Іллічівець (8)