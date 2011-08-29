Результати 8-го туру Чемпіонату України з футболу

10:24, 29 серпня 2011
Харьків
0 0

Наступний тур 9 - 11 вересня

Харків. 29 серпня. УНІАН. Завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу

Дніпро - Динамо 0:4 (Попов 24, Мілевський 25, Ярмоленко 47, 70)

Іллічівець - Ворскла 4:1 (Тищенко 14, Кожанов 61, 86, Фомін 83 - Янузі 63)

Чорноморець - Шахтар 2:2 (Бурдужан 5, 89 - Жадсон 25, Мхітарян 85)

Карпати - Металіст 1:2 (Маркес 83 - Шавьєр 31, Дєвіч 89)

Нагадаємо, що раніше зіграли

Кривбас - Зоря 2:1

Арсенал - Таврія 2:3

Металург - Олександрія 3:1 (Траоре 53, Морозюк 60, Іванко 83 - Сидоренко 28)

Волинь - Оболонь (Майкон 44 - Тимченко 12)

***

Матчі 9-го туру відбудуться

9 вересня

Олександрія (7) - Карпати (5)

Таврія (14) - Кривбас (13)

10 вересня

Ворскла (11) - Чорноморець (5)

Шахтар (20) - Волинь (12)

Металіст (18) - Арсенал (12)

11 вересня

Зоря (7) - Дніпро (9)

Оболонь (4) - Металург (7)

Динамо (20) - Іллічівець (8) 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter