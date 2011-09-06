Харківська ПР спростовує заяву Ляшка про причетність до забруднення його портретів

Харків. 6 вересня. УНІАН. Харківська обласна організація Партії регіонів оприлюднила заяву, у якій спростовує причетність керівників міста й області до забруднення на бігбордах портретів колишнього бютівця, народного депутата України Олега ЛЯШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, текст заяви розміщений на офіційному сайті парторганізації.

В обласній парторганізації ПР вважають заяву О.ЛЯШКА «трюком» і «дешевим популізмом», які говорять про те, що народний депутат уже розпочав свою виборчу кампанію.

«Радше просимо народного депутата на прізвище ЛЯШКО залишити в спокої територіальну громаду нашої області. Нам вистачає реальних справ і планів покращення добробуту її мешканців. Час дешевого популізму закінчився разом із «сердечною» ідеологією. Оберіть сучасні методи політичної боротьби: не словом, а ділом», - йдеться у заяві.