Чернов їде в Познань на конференцію регіональних і місцевих влад

Харків. 7 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ візьме участь у міжнародній конференція регіональних і місцевих влад.

Як повідомляє сайт Харківської облради, щорічна конференція, що проводиться в рамках Східного партнерства ЄС (CORLEAP), відбудеться 8 вересня 2011 року у польському місті Познань.

В установчому засіданні конференції, у складі делегації України, візьме участь президент Української асоціації районних і обласних рад, голова Харківської обласної ради С.ЧЕРНОВ.

Річна конференція проводиться згідно з рішенням Комітету Регіонів ЄС як інституційна платформа для регулярного діалогу та співпраці між органами місцевого самоврядування і регіонального самоврядування ЄС та країн східного партнерства. Її мета – стати рушійною силою постійного діалогу з інституціями, що виробляють політику східного партнерства, тобто Європейською Комісією, Європейською радою, урядами 6 країн-партнерів.

На конференції зберуться 36 делегатів від місцевих і регіональних влад - 18 представників органів місцевого і регіонального самоврядування країн східного партнерства, призначених на 2 роки, та 18 країн членів ЄС.