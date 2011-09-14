Чернов поїхав до Москви святкувати 20-ту річницю незалежності України
14:09, 14 вересня 2011Харьків
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Разом з губернатором Добкіним
Харків. 14 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ сьогодні беруе участь в урочистостях з нагоди 20-ї річниці незалежності України, що організований Посольством України в Російській Федерації.
Про це повідоили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради.
Під час урочистостей відбудеться демонстрація фотовиставки «Україна. Етапи становлення незалежності» та виступи Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Вірського й Академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди».
Як повідомляв УНІАН, в урочистих заходах у Москві також бере участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.
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