Чернов поїхав до Москви святкувати 20-ту річницю незалежності України

Харків. 14 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ сьогодні беруе участь в урочистостях з нагоди 20-ї річниці незалежності України, що організований Посольством України в Російській Федерації.

Про це повідоили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради.

Під час урочистостей відбудеться демонстрація фотовиставки «Україна. Етапи становлення незалежності» та виступи Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Вірського й Академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди».

Як повідомляв УНІАН, в урочистих заходах у Москві також бере участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.