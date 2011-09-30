Кластерний підхід до розвитку економіки – новація Стратегії сталого розвитку - Сапронов

Харків. 30 вересня. УНІАН. Однією з важливих новацій Харківщини став кластерний підхід до розвитку регіональної економіки, який був закладений Стратегією сталого розвитку Харківської області до 2020 року і зараз поступово реалізується на практиці.

Про це заявив заступник голови Харківської облдежадміністрації Юрій САПРОНОВ у ході III Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

«З шести основних кластерів, згаданих губернатором Михайлом ДОБКІНИМ у якості пріоритетів розвитку регіональної економіки, вже сьогодні ми формуємо кластер IT-індустрії», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Зокрема, за його словами, створено українсько-російський технопарк «Слобожанщина» і в стадії завершення створення IT-парк «Інтеллектроніка». «Не секрет, - сказав заступник губернатора, - що Україна посідає п`яте місце з виробництва програмного продукту, але сьогодні ця робота здебільшого знаходиться в тіні. Ми поставили завдання створити «айтішникам» регіону такі сприятливі умови, щоб вони самі, додаючи максимальну вартість у свій, харківський, інтелектуальний продукт, максимально дорого могли його продати. Ми також активно лобіюємо регіональні проекти у сфері агропрому, шукаємо шляхи модернізації підприємств машинобудування, одним із засобів сприяння розвитку якого стала ухвалена цього року обласна програма підтримки експортного потенціалу регіону».

У своєму виступі Ю.САПРОНОВ виділив основні пріоритети розвитку економіки Харківської області, якими є: агропромисловий комплекс, впровадження високих технологій шляхом створення технопарків та ІТ-парків; модернізація підприємств машинобудування на основі коопераційних ланцюжків; розвиток переробної промисловості, а також альтернативної енергетики в рамках загальнодержавної стратегії енергозбереження.