На Харківщині взято під варту капітана і лейтенанта міліції

Харків. 12 жовтня. УНІАН. На Харківщині за підозрою у перевищенні службових повноважень затримано двох працівників Лозівського міського відділу міліції.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на першого заступника прокурора Харківської області Олександра КИРИЛЮКА.

За його інформацією, слідчий відділ прокуратури Харківської області проводить досудове слідство у кримінальній справі, порушеній за фактом перевищення службових повноважень працівниками Лозівського міськвідділу міліції, що супроводжувалося насильством, застосуванням дій, які ображають особисту гідність потерпілого, що спричинили тяжкі наслідки.

У рамках цієї кримінальної справи 4 та 5 жовтня капітану та лейтенанту міліції відповідно пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. 7 жовтня 2011 року постановами Червонозаводського районного суду Харкова двом працівникам Лозівського міськвідділу міліції обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня з 4-го поверху адміністративного будинку Лозівського міського відділу міліції вистрибнув 39-річний Ласло Коломпаров. З чисельними забиттями тіла постраждалого було доставлено до Лозівської центральної лікарні. Невдовзі він помер.

За даними міліції, працівниками сектора боротьби з незаконним обігом наркотиків Лозівського міськвідділу міліції в ході відпрацювання території Лозівського району була отримана оперативна інформація про те, що двоє мешканців Лозової займаються незаконним зберіганням наркотичних речовин. Для перевірки цієї інформації чоловік, 1971 р. н., та його співмешканка, 1973 р. н., були запрошені до Лозівського міськвідділу міліції.

По приїзді до відділу міліції запрошені були записані до журналу «Обліку відвідувачів та запрошених». Увійшовши до кабінету, громадянин 1971 р. н. з невідомих причин вистрибнув з 4-го поверху будівлі.