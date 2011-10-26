У Харкові затримано осіб, які продали жінку в сексуальне рабство
10:40, 26 жовтня 2011Харьків
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Потерпілу повернено на батьківщину
Харків. 26 жовтня. УНІАН. У Харкові затримано двох осіб, які продали жінку в сексуальне рабство.
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.
Попередньо встановлено, що у вересні 2010 року 41-річний житель Харківського району та 31-річна жителька Лозової вивезли до сусідньої країни 25-річну харків’янку та продали її сутенерам для сексуальної експлуатації.
Підозрювані перебувають під вартою. Потерпілу повернено на батьківщину.
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