У Харкові затримано осіб, які продали жінку в сексуальне рабство

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У Харкові затримано двох осіб, які продали жінку в сексуальне рабство.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ України.

Попередньо встановлено, що у вересні 2010 року 41-річний житель Харківського району та 31-річна жителька Лозової вивезли до сусідньої країни 25-річну харків’янку та продали її сутенерам для сексуальної експлуатації.

Підозрювані перебувають під вартою. Потерпілу повернено на батьківщину.