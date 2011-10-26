У Харкові підприємство ухилилося від сплати 20 млн. грн. податків

Харків. 26 жовтня. УНІАН. У Харкові податківці викрили підприємство, яке ухилилося від сплати 19,6 млн. грн. податків.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Державній податковій адміністрації в Харківській області.

Податківці встановили, що керівництво приватного підприємства протягом 3-го кварталу 2010 року з корисною метою отримало фінансову допомогу на поточний рахунок фірми та шляхом неподання податкової звітності за місцем реєстрації навмисно ухилилось від сплати податку на прибуток.

Наразі виявляється ліквідне майно підприємства для погашення нанесених державі збитків, а також встановлюються особи, причетні до скоєння злочину. За фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами приватного підприємства порушена кримінальна справа за ч. 3 ст. 212 ККУ.