Харківські чиновники грають без правил?

Харківський міськвиконком та низка комунальних підприємств Харкова допустили порушення тендерних процедур при здійсненні державних закупівель на суму понад 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 30 липня на прес-конференції в УНІАН заявив віце-президент Тендерної палати України Микола ТОВСТАНОВСЬКИЙ, обнародуючи підсумки перевірки ТПУ держзакупівель Харківського міськвиконкому і комунальних підприємств у другій половині 2006 р. - першій половині 2007 року.

За словами М.ТОВСТАНОВСЬКОГО, ТПУ перевірила матеріали з проведення тендерних процедур Харківським міськвиконкомом на суму майже 0,5 млрд. грн., з яких торги на 0,3 млрд. грн. були проведені з грубим порушенням законодавства про держзакупівлі.

Як зазначив М.ТОВСТАНОВСЬКИЙ, ТПУ виявила порушення при проведенні тендерних процедур безпосередньо Харківським міськвиконкомом на суму 5 млн. грн., департаментом житлово-комунального господарства і енергетики Харківського міськвиконкому на 47 млн. грн., КП «Харківські теплові мережі» на 93,5 млн. грн., «Харківським метрополітеном» на 45,5 млн. грн. тощо.

За словами віце-президента ТПУ, до найбільш поширених порушень законодавства з боку місцевих властей і підпорядкованих їм комунальних підприємств відносяться такі, як: допущення до участі зв`язаних осіб (юридичних осіб з єдиним засновником або споріднених компаній), укладання договорів на інших умовах, ніж визначалося тендерною документацією, допущення попередньої оплати, а також приховування інформації про реальний стан держзакупівель.

«Більшість порушень, допущених Харківською міськрадою і підпорядкованим їм підприємствами, носять системний характер, що свідчить про недостатність вжиття заходів з боку керівництва по всій вертикалі влади. Ці факти можуть свідчити про змову і дії, які підпадають під Кримінальний кодекс. Ситуація дуже темна», - зазначив М.ТОВСТАНОВСЬКИЙ.

Він повідомив, що ТПУ має намір передати матеріали перевірки в правоохоронні органи, а також в органи прокуратури.

Крім того, він додав, що ТПУ вже оскаржила в судовому порядку 12 тендерних процедур, проведених структурними підрозділами Харківського міськвиконкому і підпорядкованими йому комунальними підприємствами.