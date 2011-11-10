У Харкові відкрилася виставка про Голокост в Україні під час окупації

Харків. 10 листопада. УНІАН. Сьогодні в галереї «АВЕК» у рамках 70-річчя роковин трагедії Бабиного Яку в Києві й Дробицького Яру в Харкові відкрилася виставка «Голокост від куль: масові розстріли євреїв в Україні 1941-1944».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Фонду Олександра Фельдмана, проект представлено Фондом Віктора Пінчука, Меморіалом Шоа (Memorial de la Shoah), організацією «Яхад-Ін Унум», а також посольствами Ізраїлю, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки в Україні. У Харкові організатором виступив Фонд Олександра Фельдмана.

«Ми вдячні Фонду Віктора Пінчука, всім організаторам. Уклін до землі Патріку ДЕБУА, людині, яка присвятила себе біді не свого народу, – сказав у вступному слові засновник однойменного фонду Олександр ФЕЛЬДМАН. - Це нестандартна акція. Ці факти не можна замовчувати. Ми не повинні забувати трагічні уроки історії, якими б болючими й жорстокими вони не були. Цей геноцид служить одним із найжахливіших прикладів людської ненависті. Проведення виставки в Харкові, містах України та за її межами увічнить пам`ять про цю трагедію. Треба говорити й показувати це щодня, заради майбутнього, щоб Голокости не повторювалися».

Експозиція раніше демонструвалася в Парижі, Нью-Йорку й Києві. У Харкові вона представлена вперше. Проект, який показує абсолютно нові свідоцтва масового знищення євреїв нацистськими загарбниками в Україні, спрямовано на виховання толерантності в українському суспільстві, й особливо серед молоді.

Другий секретар посольства Держави Ізраїль Давид МАМІСТВАЛОВ під час відкриття виставки зазначив: «Добре, що є такі виставки. Вони повинні бути. Це необхідність - доносити крик душі, який загиблі не змогли донести свого часу».

Виставка підготовлена Меморіалом Шоа (архів, музей, освітній центр і місце вшанування пам`яті) й потім доповнена та адаптована за участю провідних українських фахівців. Проект «Голокост від куль» базується на праці римсько-католицького священика з Франції отця Патріка ДЕБУА, який багато років займається архівними й археологічними дослідженнями, а також відеодокументуванням свідчень очевидців масових розстрілів в Україні. Експозиція включає інформацію про історичні факти, відео-інтерв`ю, документи часів війни, фотографії знайдених масових поховань і предмети, що підтверджують ті події: кулі, гільзи тощо.

«Голокост - це трагедія людства, - зазначив головний рабин Харкова і області Мойша МОСКОВИЧ. - Потрібно дивитися історію, щоб зрозуміти. Потрібно мати повагу до людей, до будь-якої людини, якої б національності, до якої б конфесії вона б не належала».

Проект експоновано в галереї «АВЕК». Виставка працюватиме до 17 грудня 2011 року.