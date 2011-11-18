Завод ім. Малишева закликає владу не допустити відключень електроенергії

Харків. 18 листопада. УНІАН. Керівництво Державного підприємства «Завод ім. Малишева» - провідного підприємства з виробництва бронетехніки в Україні - закликає місцеву владу не допустити відключень електроенергії.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в адміністрації підприємства, відповідного листа направлено на ім’я голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА за підписом виконуюючого обов’язки генерального директора заводу Миколи БЄЛОВА.

У листі повідомляється, що «на сьогодні підприємство має заборгованість за спожиту електроенергію перед ДК «Харківобленерго» у розмірі 5,3 млн. грн. Наявність цього боргу була причиною неодноразових відключень підприємства від енергопостачання в останні місяці».

При цьому, зазначається в листі, «завод сплачує поточні платежі у повному обсязі, але сплатити заборгованість за всі попередні періоди не має можливості з причини збиткової діяльності за останні роки та недостатнього фінансування».

«Сьогодні, - йдеться у зверненні, - завод виконує ряд міжнародних контрактів, державні замовлення, при цьому вже кілька років на заводі не працюють системи опалення приміщень. Споживання електроенергії забезпечує не лише безперебійну роботу обладнання та приладів, а й обігрів приміщень для прийнятних умов праці в зимовий період.Відключення від електропостачання призведе до зриву термінів виконання міждержавних контактів та державних замовлень і як наслідок - недоотримання фінансування. Це спричинить зростання збитків та заборгованості ДП «Завод ім. Малишева».

Керівництво заводу звертається до М.ДОБКІНА з проханням сприяти недопущенню відключення підприємства від енергопостачання. «Лише завдяки вчасному виконанню контрактів ДП «Завод ім. Малишева» зможе погасити заборгованістть за раніше спожиту електроенергію перед АК «Харківобленерго», - наголошується у листі до губернатора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на заводі ім. Малишева, зокрема, розпочато підготовку до серійного випуску новітнього танка «Оплот» на замовлення Міністерства оборони України та іноземного замовника, триває виробництво бронетранспортерів БТР-4 для Іраку, здійснюється випуск танків БМ «Булат» для потреб української армії.

На знімку: продукція заводу ім. Малишева – танк «Оплот» (угорі), бронетранспортер БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об`єднані Арабські Емірати); танки БМ «Булат» (внизу).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА