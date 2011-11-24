Райони області отримають 50 млн.грн. на виплату заборгованої зарплати – Добкін

Харків. 24 листопада. УНІАН. Райони області отримають 50 млн.грн. на виплату заборгованості із зарплати бюджетникам.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував голова ОДА Михайло ДОБКІН під час зустрічі з учасниками всеукраїнського прес-туру, говорячи про заходи, що вживаються керівництвом області для ліквідації заборгованості із зарплати у бюджетній сфері міст обласного підпорядкування.

«На виплату заборгованості із заробітної плати ми спочатку заклали в обласному бюджеті 30 млн. грн. - це перший крок. 20 млн. грн. ми отримали з державного бюджету. Ці гроші будуть розподілені на позачерговій сесії обласної ради, яка відбудеться 29 листопада. Всі райони отримають перші транші для того, щоб вчасно виплатити заробітну плату бюджетникам. За моїми даними, буде ще два перерахування з державного бюджету, і Харківська область отримає необхідні їй кошти, щоб перекрити різницю із заробітної плати», - сказав М.ДОБКІН.