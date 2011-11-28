Королевська у Харкові пообіцяла допомогу чорнобильцям

Харків. 28 листопада. УНІАН. Член фракції «БЮТ-Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявляє, що внесе до парламенту законопроект про скасування пільг для народних депутатів і чиновників найвищої ланки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона сказала під час зустрічі з представниками однієї із харківських організацій чорнобильців.

На зустрічі з народним депутатом чорнобильці розповіли їй про проблеми, які в них виникли після того, як Кабінет міністрів урізав виплати за соціальними зобов`язаннями, у тому числі – з придбанням ліків.

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, ідея проведення 29 листопада під Кабміном всеукраїнської акції протесту чорнобильців є абсолютно правильною.

«Ви повинні домогтися своєї правди, та ганебна поправка до закону про бюджет, що дозволяє Кабміну урізати соціальні виплати, повинна бути скасована», – сказала вона.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА пообіцяла, що 30 листопада проведе зустріч з чорнобильцями для обговорення питання розподілу пенсій. «Усі пропозиції чорнобильців будуть оформлені у два законопроекти, які я зареєструю у парламенті, – сказала вона. – Першим законопроектом буде передбачено скасування поправки до закону про бюджет на 2011 р., прийнятої в червні цього року. Тому що саме «завдяки» цій поправці Кабмін значно урізав соціальні виплати чорнобильцям, афганцям і «дітям війни».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, другим законопроектом будуть скасовані пільги для народних депутатів і чиновників найвищої ланки. «Якщо влада вважає, що вона може постановою Кабінету міністрів позбавити соцвиплат простих людей, ми підготуємо законопроект, який позбавить соцвиплат народних депутатів та чиновників найвищої ланки. Як говорив Марк Твен, закон слід випробувати на собі, щоб зрозуміти його справжнє значення», – наголосила депутат.

29 листопада активісти Громадянського руху «Вперед!» приєднаються до мітингу чорнобильських організацій. Вони підтримають вимоги чорнобильців щодо законного нарахування їм пенсій, а також будуть вимагати від влади скасування закону 8521, спрямованого на знищення малого бізнесу.

Як відомо, 14 червня уряд закріпив можливості для невиплат за соціальними зобов`язаннями, внісши поправку до бюджету (п. 4 прикінцевих положень) яка встановила, що «у 2011 році норми та положення статей 39, 50, 51, 52, 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статтею 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом міністрів України, виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік».

На підставі цієї поправки Кабмін ухвалив Постанову № 745 від 6 липня «Про встановлення деяких розмірів виплат, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету». Цією постановою істотно урізані обсяги соціальних виплат чорнобильцям, афганцям і дітям війни.