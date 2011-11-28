Харків. 28 листопада. УНІАН. У Харкові на честь Юлії ТИМОШЕНКО в небо випустили голубів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації партії «ВО «Батьківщина», випускання птахів як символу свободи відбулося 27 листопада, в день народження Ю.ТИМОШЕНКО, на центральній площі Харкова – майдані Свободи.

В акції, яка пройшла у формі флеш-мобу, взяли представники «Баитьківщини», а також всі бажаючі, хто перебував у той час на площі. Подібні акції пройшли у багатьох районах області – загалом було відпущено кілька сотень голубів.

Крім того, повідомили у прес-службі, представники «Батьківщини Молодої» підготували для Ю.ТИМОШЕНКО також «живе» привітання – молоді люди пришпелили до свого одягу літери і, вишикувавшись, утворили яскравий напис «З Днем Народження, Юля!».

В рамках святкування дня народження опозиційного політика вулицями Харкова пройшов автопробіг.

У прес-службі зазначили, що у неділю в Києві перебувала делегація представників «Батьківщини» з Харкова, які під стінами Лук`янівського СІЗО передали Ю.ТИМОШЕНКО велику кількість поздоровлень і побажань.