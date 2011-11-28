Роуд-шоу за участю Харківської області привернуло увагу 570 компаній

Харків. 28 листопада. УНІАН. Роуд-шоу за участю Харківської області привернуло увагу близько 570 компаній.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувава заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

На його думку, в результаті презентації Харківської області в рамках роуд-шоу, що проводиться Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами, Харківщина істотно зможе збільшити приплив іноземних інвестицій в 2012 році.

«Наші проекти - агрокластер «Село майбутнього », технополіс «П`ятихатки» та IT-парк «Інтеллектроніка» - вже були представлені в 4 ділових центрах світу, попереду ще 5 презентацій. Кожна з презентацій збирає реальні компанії, що зацікавлені в експонованих проектах та веденні бізнесу в Україні. За попередніми даними, всі етапи роуд-шоу, яке привернуло увагу й світової преси, вже відвідало близько 570 компаній», - сказав Юрій САПРОНОВ.