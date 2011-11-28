Дулуб призначений 1-м заступником губернатора

Розпорядження Добкіна

Харків. 28 листопада. УНІАН. Валентин ДУЛУБ призначений першим заступником голови Харківської облдержадміністрації. Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Михайло ДОБКІН. В.ДУЛУБ замінив на посаді 1-го віце-губернатора Володимира БАБАЄВА, який перейшов працювати ректором Харківської національної академії міського господарства.



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