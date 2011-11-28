Дулуб призначений 1-м заступником губернатора

12:49, 28 листопада 2011
Харьків
0 0

Розпорядження Добкіна

Валентин ДУЛУБХарків. 28 листопада. УНІАН. Валентин ДУЛУБ призначений першим заступником голови Харківської облдержадміністрації.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Михайло ДОБКІН.

В.ДУЛУБ замінив на посаді 1-го віце-губернатора Володимира БАБАЄВА, який перейшов працювати ректором Харківської національної академії міського господарства.


 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter