Дулуб призначений 1-м заступником губернатора
12:49, 28 листопада 2011Харьків
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Розпорядження Добкіна
Харків. 28 листопада. УНІАН. Валентин ДУЛУБ призначений першим заступником голови Харківської облдержадміністрації.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Михайло ДОБКІН.
В.ДУЛУБ замінив на посаді 1-го віце-губернатора Володимира БАБАЄВА, який перейшов працювати ректором Харківської національної академії міського господарства.
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