Завод ім. Малишева у січні відправить в Ірак чергову партію БТР-4 (фото)

Харків. 8 грудня. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» виготовило і готує для відправки в Ірак чергову партію нових українських бронетранспортерів БТР-4.

Про це сказав в інтерв’ю кореспондентові УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора заводу ім. Малишева Микола БЄЛОВ, коментуючи процес освоєння на підприємстві серійного випуску колісних БТР-4 та виконання іноземних замовлень.

«Бронетранспортери виготовлені в рамках контракту між Україною та Іраком, сьогодні техніка проходить приймально-здавальні випробування, і десь на початку січня ми плануємо відправити її замовникові», - сказав М.БЄЛОВ.

За його словами, загальна кількість машин «другої за рахунком партії становить 32 одиниці». «18 бронетранспортерів, з яких 14 лінійні і 4 командирські, готує завод Малишева. Ще 14 БТРів виготувало КБ ім. Морозова – це командно-штабні, ремонтні, санітарні та інші спецмашини», - деталізував М.БЄЛОВ.

«Наприкінці грудня, - зазначив керівник заводу, - ми очікуємо інспекцію замовника для здачі-прийомки БТР-4». При цьому він додав, зокрема, що в країні імпортера працює «гарантійна бригада ХКБМ» і офіційних претензій до машин першої партії «у замовника немає».

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році Україна підписала з Іраком контракт, згідно з яким має поставити Багдаду 420 одиниць БРТ-4. Основний виконавець контракту – Харківське конструкторське бюро ім. Морозова (ХКБМ), співвиконавець – Державне підприємство «Завод ім. Малишева» (Харків). Вартість всього великого контракту, яким передбачено, зокрема, поставки з України в Ірак літаків Ан-32 та ремонт авіатехніки, становить 2,4 млрд. дол.

Колісні БТР-4 розроблені конструкторами ХКБМ. Перша партія БТР-4 для Іраку була виготовлена на виробничій базі КБ ім. Морозова і в кількості 26 одиниць відправлена замовнику з території заводу ім. Малишева 20 квітня 2011 р. На сьогодні завод ім. Малишева налагодив серійний випуск БТР-4 на своїй виробничій базі.

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їхньої вогневої підтримки в бою. БТР-4 використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження.

БТР-4 може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як удень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55° С. На базі БТР-4 можуть бути створені: командирська машина БТР-4К, бойова розвідувальна машина БРМ-4К, ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), машина вогневої підтримки МВП-4К, командно-штабна машина БТР-4КШ, броньована санітарно-евакуаційна машина БСЕМ-4К та ін.

ДП «Завод ім. Малишева» – головний виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова (ХКБМ) та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування (ХКБД) підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу.

Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.

На знімках: (угорі) новий бронетранспортер БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 (ОАЕ); (внизу) готові до відправки танки і БТРи та лінія складання техніки в одному з цехів заводу ім. Малишева; перша партія БТР-4 для Іраку, відправлена у квітні 2011 року.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА