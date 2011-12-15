Стрічку перед готелем Ярославського так і не перерізали

Харків. 15 грудня. УНІАН. Після відміни робочої поїздки Віктора ЯНУКОВИЧА 14 грудня до Харкова церемонію офіційного відкриття 5-зіркового готелю Kharkiv Palace 5* цього дня відмінили.

Як повідомляв УНІАН, літак глави держави не зміг прилетіти до Харкова через густий туман.

Несприятлива погода також стала причиню того, що багато київських літаків змушені були здійснити посадки у Донецьку та Дніпропетровську.

Таким чином, до Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО не потрапили його особисті гості з інших країн і міст.

Червону доріжку і подіум прибрали, стрічку розрізати не стали. Замість цього подія стала «тест-драйвом готелю», а урочистий прийом приурочили до нагородження будівельників ОСК «Металіст» Державними преміямі у галузі архітектури. Нагороди авторському колективу реконструкції стадіону в приміщенні Kharkiv Palace 5* вручив губернатор Михайло ДОБКІН.

Як повідомили у прес-службі DCH, «введення готелю експлуатацію традиційно здійснюється в декілька етапаов. Учора був перший, але будуть ще другий і третій. Тому ми приурочимо офіційне відкриття Kharkiv Palace 5* до одного з них. Сподіваємося, що воно відбудеться у запланованому форматі».

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня готель Kharkiv Palace 5*, споруджений до Євро-2012, прийняв перших свої гостей. Будівництво об’єкту, розташованого в центрі Харкова на площі Свободи, профінансоване і здійснене групою DCH Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012. За словами О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, об’єкт споруджений за півтора роки замість трьох, що є рекордним показником. «Сказати, що я задоволений – нічого не сказати, я просто щасливий, а який вийшов готель, ви самі бачите – ось він перед вами», - сказав на відкритті О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. За словами бізнесмена, у мережі Прем’єр-готелів «це найрозкішніший готель», який повністю відповідає європейським стандартам. Його загальна вартість близько 126 млн. доларів. «Найголовніше, що цей готель буде для харків’ян, для сім’ї УЄФА, для футболу. Євро-2012 закінчиться, а готель залишиться, і він служитиме Харкову, харків’янам і всім приїжджим», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Промовляючи на відкритті, операційний директор УЄФА Мартін КАЛЛЄН привітав присутніх з подією і подякував О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ за співпрацю. «Усе те, що він обіцяв УЄФА, він виконав, і через це він користується великою повагою у нас. Ми завжди пишалися і довіряли панові ЯРОСЛАВСЬКОМУ, пишаємося нашою співпрацею. Всі наші домовленості виконані ЯРОСЛАВСЬКИМ. Гадаю, що всі харків’яни мають пишатися, що ми відкрили такий готель», - сказав М.КАЛЛЄН.За словами директора турніру Євро-2012 в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО, спорудження готелю у Харкові стало надзвичайно вагомим та унікальним внеском у Євро-2012, і Харків практивно виконав усі вимоги УЄФА.

Довідка УНІАН. Kharkiv Palace 5* - перший у Харкові 5-зірковий готель, який повністю відповідає вимогам, що пред`являються до об`єктів готельної нерухомості даної категорії. Управління Kharkiv Palace 5* здійснює «Прем`єр Інтернешнл» - перший український готельний оператор, лідер ринку. Kharkiv Palace 5* входить до складу luxury-колекції «Прем`єр Готелі». У період проведення у Харкові матчів Євро-2012 у цьому готелі базуватиметься штаб-квартира УЄФА, а також розмістяться «цільові групи» УЄФА.

Відкриття Kharkiv Palace 5* стало фінальною стадією виконання комплексної програми DCH з підготовки Харкова до Євро-2012. У її рамках за період 5 грудня 2006 року по 5 грудня 2011 року були реалізовані такі проекти:

реконструкція стадіону «Металіст» - 28,8 млн. дол. (приватно-державне партнерство: 30% - О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 70% - державне фінансування);

реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» - 107,2 млн. дол. (приватно-державне партнерство: 36% - О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 64% - державне фінансування);

реконструкція стадіону «Динамо», який буде використаний як тренувальна база Євро-2012 - 0,3 млн. дол. (100% приватні інвестиції);

будівництво Дитячої футбольної академії - Волонтерського центру УЄФА у Харкові - 12 млн. дол. (100% приватні інвестиції);

реконструкція навчально-тренувальної бази ФК «Металіст», тренувального табору для однієї із збірних-учасниць Євро-2012 - 24,6 млн. дол. (100% приватні інвестиції).

Будівництво готелю Kharkiv Palace* на площі Свободи - 126 млн. дол. (100% приватні інвестиції).

Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у будівництвотво та реконструкцію об`єктів інфраструктури Євро-2012, за даними УЄФА, становить 30% планових витрат на підготовку Харкова до турніру (300 млн. дол.).