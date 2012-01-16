До Тимошенко допустили особистого масажиста

Харків. 16 січня. УНІАН. До засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії Харкова, сьогодні допустили особистого масажиста.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

У ДПтСУ зауважили, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний і вона знову відмовляється від рекомендованого комісією МОЗ комплексу лікування та огляду медичними працівниками колонії.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО письмово відмовилася від послуг лікарів МОЗ України та медичного лікування, призначеного лікарями. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО поросила для проведення відповідних лікувальних процедур допустити до неї особистого масажиста.