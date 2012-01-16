Особистий масажист Тимошенко відвідав Качанівську колонію

Харків. 16 січня. УНІАН. Особистий масажист засудженої екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО сьогодні відвідав Качанівську виправну колонію, однак засуджена відмовилася від проведення процедур.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Управлінні державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

За даними ДПтСУ, Ю.ТИМОШЕНКО мотивувала свою відмову відсутністю професійного столу для масажу. У пенітенціарній службі розцінили такі дії, як «чергову безпідставну» спробу «ухилитися від виконання рекомендацій лікарів».

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії (№54) у Харкові.

14 січня Ю.ТИМОШЕНКО письмово відмовилася від послуг лікарів МОЗ України та медичного лікування, призначеного лікарями. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО поросила для проведення відповідних лікувальних процедур допустити до неї особистого масажиста.