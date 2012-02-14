Польща до початку Євро-2012 може звільнити українців від оплати віз

Варшава. 13 лютого УНІАН. Польща може звільнити громадян України від сплати 20 євро за отримання національних віз до початку проведення матчів цьогорічного фіналу чемпіонату Європи з футболу, організаторами якого виступають українці з поляками.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомили в польському Міністерстві закордонних справ.

«Як від української, так і від польської сторони залежить, аби договір набув чинності ще перед Євро-2012 – цей термін є дуже правдоподібним», - зазначила прес-служба міністерства, відповідаючи на запит агентства.

МЗС Польщі повідомило, що відповідний договір набуде чинності після його підписання та проведення необхідних внутрішніх процедур в кожній з країн, зауваживши, що ініціатором такого документу була Україна.

«З польської сторони проект договору, згідно з законодавством стосовно міжнародних угод, перебуває на етапі висловлення згоди на початок переговорів. Заявка з цього питання направлена главі уряду та зараз очікує на затвердження», - зауважили у прес-службі.

В МЗС нагадали, що договір передбачатиме скасування оплати за отримання національних довготермінових віз - тип D - для громадян України, які планують перебувати у Польщі від трьох місяців до року.

Як повідомляв УНІАН, про намір польської влади скасувати плату за національні візи для українців заявив 8 лютого під час візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ.

Торік Польща видала в Україні 20 тисяч національних віз (5% від загальної кількості виданих віз) після 135 тисяч та 160 тисяч у два попередні роки (близько 70% від усіх виданих).

Довідка УНІАН. Польща запровадила візи для українців восени 2003 року - напередодні вступу до Європейського Союзу, але до вступу у Шенгенську зону наприкінці 2007 року видавала їх безкоштовно та за дуже ліберальними правилами.

Завдяки договору між Україною та ЄС про спрощення візового режиму, українці за шенгенські та національні візи платили пільгові 35 євро, а не стандартні 60 євро.

З 1 березня 2011 року Польща зменшила вартість національних віз для громадян України до 20 євро.