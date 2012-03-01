Харківщина виконала основний обсяг робіт з підготовки Євро-2012 - Добкін

Харків. 1 березня. УНІАН. Харківська область виконала основний обсяг робіт з підготовки об`єктів Євро-2012.



Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив сьогодні в ході підсумкового звіту перед депутатами Харківської обласної ради голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН.

За його даними, загальний обсяг інвестицій у підготовку регіону до проведення «Євро-2012» за рахунок усіх джерел фінансування в 2011 році досяг 5,9 млрд. грн. – майже втричі більше, ніж у 2010 році.

«Завершено роботи на цілому ряді ключових об`єктів: практично готовий «Обласний спортивний комплекс «Металіст», готові футбольна база «Металіст» у селищі Високому, стадіон «Динамо» і центр «Сонячний» Південної залізниці. Тривають роботи на стадіоні «Олімпік»», – повідомив М.ДОБКІН.

В тому числі, додав він, за рахунок коштів АК «Харківобленерго» в 2011 році була введена в експлуатацію підстанція «Дергачі», яка додалася до відкритих у 2010 році електропідстанції «Каштанова» і «Перемога».

М.ДОБКІН нагадав, що в Міжнародному аеропорту «Харків» введена в експлуатацію нова злітно-посадкова смуга. Південна залізниця проводить значний комплекс робіт з упровадження швидкісного сполучення з приймаючими містами. Обсяг інвестицій у розвиток колійного господарства, електрифікацію, придбання рухомого складу в минулому році становив більше 2,3 млрд. грн.

Також, повідомив губернатор, у ході підготовки до Євро-2012 була повністю реконструйована дорога до кордону з Російською Федерацією протяжністю 28,5 км, закінчено облаштування окружної навколо Харкова і триває ремонт автодороги Харків-Київ, введено в експлуатацію два 5-зіркові готелі на 230 номерів.