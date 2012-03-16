Металіст вийшов у чвертьфінал Ліги Європи

00:04, 16 березня 2012
Харьків
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До 78-ї хвилини харків’яни програвали 0:1, і після незабитого пенальті, здавалося, мали розпрощатится з Лігою Європи…

Харків. 15 березня. УНІАН. Харківський Металіст виграв матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи у грецького Олімпіакоса і вперше в своїй історії виходить до чвертьфіналу змагань за єврокубок.

Металіст-Олімпіакос 1/4 Ліги Європи 2:1

Пропустивши гол на 15-й хвилині, команда Мирона МАРКЕВИЧА протримала вболівальників у напрузі аж до 81-ї та 86-ї хвилин, коли забили Вільягра і Девіч (з нереалізованим на 78-й хвилині пенальті).

Металіст Аустрія 30.11.11 4:1

Жеребкування наступних стадій плей-офф єврокубків сезону 2011/12 відбудеться в п`ятницю, 16 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні.

На знімках: (угорі) Металіст забиває гол у ворота Олімпіакоса у матчі-відповіді, 15 березня;

(внизу) гравці Металіста в одному з матчів Ліги Європи (архів), фото Андрія КРАВЧЕНКА

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