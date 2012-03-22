Слідство у справі про напад на караул взяв під контроль прокурор області

Харків. 22 березня. УНІАН. Слідство у справі про напад на караул військової частини радіотехнічних військ у Харкові взяв під контроль прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН.

Як повідомило кореспондентові УНІАН інформоване джерело в Міністерстві оборони України, на місце події прибув командувач Повітряними силами Сергій ОНИЩЕНКО, також працюють слідчі прокуратури Харківського гарнізону, Військова служба правопорядку, міліція.

За даними джерела, напад стався сьогодні вранці на військову частину А 1451 – бригада радіотехнічних військ. 19-річний караульний, солдат строкової служби, охороняв сховище ракетно-артилерийського озброєння, де зберігалося в тому числі й стрілкові озброєння. Військовослужбовець, маючи при собі автомат Калашникова та дві обійми по 30 патронів, вчинив опір нападникам. Внаслідок перестрілки він убив одного нападника, іншого поранив, при цьому сам військовослужбовець отримав смертельні поранення. Нападники мали про собі вогнепальну зброю.

«19-річний солдат строкової служби виявив героїзм та самопожертву», - наголосив співрозмовник агентства.

Начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА повідомила кореспондентові УНІАН, що на місці події була вилучена зброя нападників – обріз та два ножі. Пораненим військовослужбовцям надається медична допомога. Затриманий нападник знаходиться в Дзержинському райвідділі міліції на допиті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 4.00 невідомі скоїли напад на караул військової частини радіотехнічних військ. Напад було скоєно з метою заволодіння зброєю військової частини радіотехнічних військ.

Внаслідок нападу загинув один військовослужбовець, отримали поранення начальник караулу, старший лейтенант, та старший солдат. Один нападник, 33-річний мешканець міста Харкова, був застрелений, другий, 42-річний харків’янин, - затриманий.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічного ув’язнення.