Для розробки концепції розвитку громадянського суспільства створять робочу групу

Харків. 29 березня. УНІАН. Правління Громадської ради при Харківській облдержадміністрації ухвалило рішення про створення робочої групи з розробки концепції розвитку громадянського суспільства.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, пропозицію щодо створення робочої групи в ході розширеного засідання правління ГР вніс губернатор Михайло Добкін.

«Для того щоб ми могли використовувати уми кращих наших фахівців у створенні концепції розвитку громадянського суспільства, дійсно необхідно буде створити робочу групу, де зібрати максимально підготовлених людей, які розроблять концепцію, на підставі якої ми далі будемо приймати програму сприяння розвитку громадянського суспільства», - сказав М.Добкін.

Очолять робочу групу заступник губернатора Євген Савін та в.о. голови Громадської ради Олександр Родіонов.